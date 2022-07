Varazze, sopralluogo nell'ex ospedale S. Maria in Bethlem. Consigliere Bozzano: "Deve essere recuperato e utilizzato in ambito socio sanitario"

Un sopralluogo nell'ex ospedale Santa Maria in Bethlem di Varazze per fare il punto su una struttura da anni al centro della discussione.

Ieri il consigliere regionale Alessandro Bozzano insieme al sindaco di Varazze Luigi Pierfederici, il direttore generale dell'Asl2 Marco Damonte Prioli e i tecnici di Arte Genova hanno visitato l'edificio ex ospedaliero.

"Una struttura che una decina di anni fa il Comune ha ceduto ad Asl per essere poi cartolarizzata tra i beni di Arte Genova, nel tentativo di sanare buchi di bilancio in ambito sanitario creati sotto la presidenza Burlando - ha detto Bozzano - Io guardavo dai banchi dell’opposizione, quando ero consigliere comunale di minoranza dell’amministrazione Delfino, valutando tutto ciò come un enorme errore che di fatto ha rubato ai varazzini un edificio storico per essere poi lasciato nel più completo abbandono".

"Ma io non ci sto! Il mio impegno per il recupero di questa struttura è massimo. Per questo, dopo aver indetto e partecipato a diversi tavoli sull’argomento, ho invitato a Varazze il direttore Prioli per un sopralluogo in loco, con il sindaco Luigi Pierfederici e i rappresentanti di Arte Genova. Questa struttura deve essere recuperata per essere utilizzata in ambito socio-sanitario" conclude il consigliere regionale di Cambiamo.

Il complesso è in vendita a 2.1 milioni di euro e in due occasioni è andata a vuoto l'asta.