Pietra Ligure e Tovo in lutto: addio a Paolo Canepa

Sono ore di lutto e profonda commozione nelle comunità di Pietra Ligure e Tovo San Giacomo. Nelle scorse ore è infatti scomparso, all'età di 49 anni, Paolo Canepa.

"Paolone" era una volto molto conosciuto a livello locale sia per la sua attività lavorativa, la focacceria "Al Mare" sul lungomare pietrese, sia per il suo impegno nel mondo dello sport e in particolare del calcio: per anni portiere del Pietra Ligure Calcio, dopo aver appeso guantoni e scarpini al chiodo aveva intrapreso la strada dell'allenatore dei portieri in diverse società del comprensorio. Nell'ultima stagione ricopriva quel ruolo nelle fila del Borgio Verezzi, società che lo aveva recentemente confermato quale figura di riferimento per gli estremi difensori.

Una passione, quella per il calcio, portata avanti anche attraverso la Juventus di cui era tifosissimo.

Ad informare sulla scomparsa è stato Alessandro Oddo, sindaco di Tovo San Giacomo: "Con immensa tristezza e dolore, vi comunico che oggi Paolo ci ha lasciato - ha fatto sapere il primo cittadino - Ha lottato come un leone in questi 5 mesi e insieme a lui tutto il reparto di Rianimazione dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, il papà Ico, la compagna di una vita Cristina e l’amato figlio Pietro".

"In questi lunghi giorni abbiamo sentito forte l‘amore e l’amicizia di tante persone che si sono avvicinate a Paolo con sincero affetto e incredulità. Paolo era un ragazzo per bene, bravo e appassionato e la sua scomparsa ci lascia nello sconforto e dolore assoluto" ha aggiunto Oddo.

Il santo rosario si terrà quest'oggi alle ore 18.30 al Santa Corona, mentre il funerale si terrà domani, sabato 23 luglio, alle ore 15.00 nella Basilica di San Nicolò a Pietra Ligure.