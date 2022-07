+Cairo: "Il campo da calcio di Rocchetta nel degrado, l'amministrazione comunale deve intervenire"

Il gruppo di opposizione +Cairo interroga il sindaco Paolo Lambertini sul campo da calcio di Rocchetta Cairo: "A seguito di un sopralluogo avvenuto in concomitanza con la campagna elettorale, abbiamo potuto dialogare con i dirigenti e i ragazzi dell'U.S. Rocchettese e constatare lo stato di degrado in cui versano sia il campo da calcio, sia le aree limitrofe, nonché gli spogliatoi", spiegano i consiglieri comunali Fulvio Briano, Renzo Berretta e Alberto Poggio.

"Nella precedente campagna elettorale il sindaco Lambertini, e anche in dichiarazioni successive avvenute anche a novembre 2018, aveva annunciato un progetto di ampliamento del terreno da gioco, una copertura in manto in erba sintetica e il restyling completo degli spogliatoi. Sul tali opere poteva essere avanzata richiesta di finanziamento attraverso il bando 'Patto per lo Sport' gestito da FILSE".

"Nonostante le reiterate promesse, nel novembre 2021, il primo cittadino Lambertini, vistosi con i rappresentanti del Coni, ha capito che il progetto non era realizzabile se non previa acquisizione delle aree adiacenti. Mentre era quasi certa e necessaria una ristrutturazione degli spogliatoi del campo finanziata con fondi propri, così come delle tribunette. L'assessore Ghione l'8 novembre 2021 aveva riferito che sarebbe stata richiesta da parte dell'Ufficio Tecnico una variazione di bilancio per alcuni interventi alla struttura".

"Il sindaco nel tempo ha poi dichiarato che le cause del degrado derivavano dall'assenza di manutenzione ordinaria. Il comune in base alla convenzione allora in essere, ha continuato a garantire la copertura delle spese di manutenzione ordinaria. Il rifacimento degli spogliatoi non ha nulla a che vedere con interventi di manutenzione ordinaria. Sono stati effettuati lavori di ristrutturazione sul campetto adiacente al campo sportivo, ma non su quest’ultimo".

I consiglieri del gruppo +Cairo interrogano il sindaco per sapere se è stato elaborato e/o presentato un progetto per l'ampliamento del terreno da gioco del campo da calcio di Rocchetta e per il restyling dei locali spogliatoi, e se è nelle loro intenzioni adoperarsi in tal senso; se è stata fatta o intendono fare richiesta alla Regione o ad altri enti al fine di ottenere contributi per la realizzazione del progetto di cui sopra; se il comune di Cairo ha partecipato al bando Periferie CONI; quali interventi manutentivi questa amministrazione intende mettere in atto e con quali tempistiche al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività presso il campo sportivo di Rocchetta e nelle aree limitrofe aperte al pubblico.