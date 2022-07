Contrasto a degrado, criminalità, consumo di droghe: Finale estende i controlli della Polizia Locale fino alle 3 della notte

Nel corso dell’ultimo weekend gli agenti del Comando di Polizia Locale di Finale Ligure hanno sorpreso, in due episodi distinti, alcuni ragazzi, fra i quali anche minorenni, intenti a consumare stupefacenti in un parco pubblico, una decina di grammi di hashish sono stati posti sotto sequestro, a due persone è stata contestata la violazione dell’art. 75 del testo unico in materia di sostanze stupefacenti. Saranno quindi segnalati alla Prefettura di Savona per l’applicazione delle misure amministrative previste dalla Legge. Ad altre tre persone è stata invece contestata la violazione del divieto temporaneo di consumare alcolici nelle ore notturne sulle aree pubbliche, imposto con ordinanza del Sindaco Frascherelli per motivi di sicurezza pubblica e decoro urbano, che resterà in vigore sino al 31 agosto. In quest’ultimo caso è scattata una sanzione amministrativa da 150 euro, con invito a conferire bevanda e contenitore nei cestini dei rifiuti.

Costante l’attenzione anche sugli effetti indesiderati della movida notturna a causa delle emissioni sonore da parte dei locali, sugli assembramenti rumorosi degli avventori, senza tralasciare il rispetto dei limiti assegnati per le occupazioni del suolo pubblico. In relazione a quest’ultimo aspetto, da inizio estate la Polizia Locale ha contestato venticinque violazioni per abusiva occupazione dell’area pubblica, con inoltro dei verbali agli uffici competenti per il recupero del canone di occupazione evaso. Per alcuni esercenti, che hanno reiterato l’illecito a distanza di pochi giorni, sono in corso le valutazioni per l’applicazione della sanzione accessoria della parziale revoca o sospensione dell’autorizzazione ad occupare il suolo pubblico con il dehor.

“Sicuramente a Finale Ligure” è lo slogan coniato dall’Amministrazione comunale per indicare il progetto sulla sicurezza della città, specificamente ideato pensando agli interessi di chi nella località rivierasca vive, oppure la sceglie per le proprie vacanze.

Non solo sicurezza stradale e polizia commerciale, dunque, che da sempre sono annoverate fra le competenze “classiche” della Polizia Locale, ma anche, in forma sempre più organizzata ed efficace, contrasto a fenomeni di degrado dell’area urbana, al consumo di stupefacenti, a episodi di criminalità predatoria.

Grazie alla collaborazione del Corpo di Polizia Locale, l’Amministrazione ha potuto pianificare servizi di controllo estesi fino alle 3 della notte nel fine settimana, per tutta la durata della stagione estiva, e che in particolari situazioni, periodo di Ferragosto, grandi manifestazioni e altro, potranno contare sul supporto dell’Unità di Sicurezza Urbana e del cane antidroga.