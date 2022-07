Albenga: un successo il Palio Storico, questa sera cena medievale in piazza San Michele

Il Quartiere San Siro si aggiudica il Palio Storico di Albenga 2022! Una vittoria sudata al termine di quattro serate di sfide e giochi tra i quartieri - Santa Maria, Sant’Eulalia, San Siro e San Giovanni – che si sono affrontati sempre nel rispetto delle regole e con spirito di sana competizione per l'intera durata del Palio.

Nel corso della serata di ieri, inoltre è stata incoronata la Pulcherrima Puella: è Alessia Andreetto del quartiere Sant’Eulalia al quale è andato anche il premio per la storicità.

“Quest’anno tutti noi attendavamo il Palio Storico ancor più degli altri anni – afferma il sindaco Riccardo Tomatis – le edizioni dei due anni passati, infatti, causa Covid si sono svolte in forma ridotta e senza i giochi che in questi giorni sono invece tornati a coinvolgerci ed appassionarci. Faccio i miei complimenti al Quartiere di San Siro che si è aggiudicato il Palio, ma anche agli altri quartieri che si sono sfidati con spirito competitivo. È stato molto bello assistere alla gioia e all'entusiasmo della vittoria e, ancor più bello vedere gli altri quartieri complimentarsi. I complimenti anche a tutte e 4 le "puelle": Irene Frazzettto del quartiere San Siro, Francesca Lapolla del quartiere Santa Maria, Arianna Caputo del quartiere San Giovanni e Alessia Andreetto del quartiere Sant’Eulalia”.

“Ringrazio l’Associazione Palio, i Quartieri, MWay Comunication, tutti i dipendenti comunali che hanno partecipato all'organizzazione e alla gestione del Palio. Le serate rievocative di Albenga si concluderanno oggi con la Cena Medievale, altro appuntamento al quale non mancare.” conclude il sindaco.

L’appuntamento è dunque per stasera con la Cena degustazione pietanze in stile medievale con animazione di giullari, musici e giocoleria. Dalle ore 20 in piazza San Michele, centro storico di Albenga.