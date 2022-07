Infortuni sul lavoro, in Liguria nel 2022 già oltre 13mila casi. Cgil: "Serve uno sforzo: le Prefetture liguri convochino i tavoli"

L’Inail ha pubblicato i dati relativi alle denunce di infortunio per la Liguria dal 2017 al 2021. In totale, nel quinquennio preso in esame, sono stati denunciati in Liguria 100.969 infortuni sul lavoro, di cui 19.197 nel 2021.

Dopo la significativa contrazione degli infortuni dovuta prima allo stop del covid e poi ad una lenta ripresa delle attività produttive, gli infortuni sono in crescita. Come spiega Marco De Silva responsabile dell’Ufficio Economico “Nei primi 5 mesi del 2022 il dato delle denunce di infortunio in Liguria segna già quota 13.173 cioè il 68,6% del dato finale del 2021”.

Numeri degli infortuni quindi che continuano ad essere molto elevati e a questa situazione va aggiunta l’emergenza caldo “Abbiamo chiesto che le Prefetture liguri si facciano carico di convocare tavoli di confronto con Inail, Inps e Aziende - ricorda Maurizio Calà segretario Generale Cgil Liguria - In questa fase occorre uno sforzo aggiuntivo per tutelare i lavoratori che svolgono particolari mansioni a partire da maggiori risorse dedicate al personale destinato all’attivazione degli strumenti previsti dalle leggi e al controllo”.

Rispetto ai dati licenziati dall’Inail le elaborazioni di De Silva rilevano come a livello territoriale Genova rappresenti ben oltre la metà delle denunce seguita da Savona che sfiora il 20% del totale, e più distanziate ancora La Spezia ed Imperia. Rispetto agli infortuni mortali nel periodo esaminato sono state 206 le vittime in Liguria.