Alassio, consegnati gli attestati agli aspiranti volontari di Protezione Civile

Si è conclusa stamani con la consegna degli attestati di "Aspirante Volontario della Protezione Civile" l'avventura dei ragazzi e delle ragazze che hanno preso parte al Progetto GenerAzioni2022, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della Regione Liguria.

"I ragazzi e le ragazze coinvolte - spiega Franca Giannotta, assessore alla Protezione Civile e alle Politiche Sociali del Comune di Alassio - hanno partecipato con grande interesse agli incontri in programma dimostrando di aver appreso le basilari nozioni di conoscenza del funzionamento della macchina della Protezione Civile. Sono stati protagonisti delle simulazioni di allerta meteo e spegnimento di incendio, hanno scoperto i rischi cui si può andare incontro in caso di calamità naturali e soprattutto hanno dimostrato di avere recepito le norme di autoprotezione per mettere al sicuro se stessi e gli altri, contribuendo così alla diffusione della cultura della Protezione Civile".

"Oggi con la consegna degli attestati - conclude Giannotta - l'atto finale di un bellissimo percorso condiviso anche con la Parrocchia di Sant'Ambrogio e con l'Associazione Mornese Liguria Ponente ODV".

Alla presenza del sindaco Marco Melgrati, del parroco di Sant'Ambrogio, don Gabriele Maria Corini, della presidente dell'Associazione Mornbese, Sabrina Livani, e ovviamente dell'assessore Franca Giannotta la consegna delle pergamene e la relativa foto ricordo".