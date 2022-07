Soppresso il treno delle 7.40 a Celle: proteste dei pendolari. Trenitalia: "Circolazione riprogrammata per consentire lo svolgimento dei lavori nella galleria Megli"

Viene cancellato il treno delle 7.40 a Celle e non mancano le proteste dei pendolari.

Non stanno quindi mancando le polemiche per la soppressione, temporanea, dell'orario che consente a diversi cellesi di arrivare in orario al lavoro a Genova. Le alternative sarebbero il treno delle 7.05 oppure delle 8.19 però troppo tardi per raggiungere la propria attività lavorativa.

Ad Albisola e Varazze invece passerebbe il treno regionale 3359 alle 7.51 e 7.56, con il disagio però per lo spostamento per i cellesi, con la conseguente ricerca del parcheggio nei pressi delle due stazioni, che sarebbe un problema da non sottovalutare.

"Per consentire lo svolgimento dei lavori nella galleria Megli, la circolazione dei treni è stata riprogrammata con l’intento di salvaguardare il più possibile le diverse esigenze di spostamento della clientela. In quest’ottica, per il treno regionale 12339 Savona-Sestri Levante è stato rimodulato nell’orario con fermata a Celle Ligure alle ore 8,19 (e non alle ore 7,40) - dicono da Trenitalia - Nonostante le modifiche, viene garantito il 70% dell’offerta nei giorni feriali, con la rimodulazione del servizio per i treni regionali in circolazione tra Genova e Sestri Levante, mentre resta invariato il numero dei treni regionali La Spezia – Sestri Levante, che possono subire lievi modifiche di orario".

Le modifiche dovrebbero proseguire fino a domenica 4 settembre.