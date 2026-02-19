Lavori nella galleria Rossello ad Albisola, il Sindaco: "Al momento non è possibile riaprire un passaggio il sabato e la domenica"

Proseguono i lavori nella galleria Rossello ad Albisola ma non mancano le polemiche per chi vuole raggiungere Celle o lo stesso comune albisolese.

E in molti violano il divieto di transito pedonale attraversando la galleria Capotorre sull'Aurelia proprio tra il comune albisolese e quello cellese. Lo stop era stato disposto nel 2018 da Anas per evitare incidenti anche mortali che si sono susseguiti negli anni. I marciapiedi sono infatti molto stretti e obbligano i pedoni a passare in fila indiana rischiando di essere sfiorati dai mezzi in circolazione e per questo erano stati collocati i segnali di divieto che li obbligano a passare sulla passeggiata a mare collegata con l’Aurelia.

Solo che dal 9 febbraio la galleria sul lungomare è chiusa per lavori. Il Comune ha ipotizzato, tenendosi larghi, 3 mesi di intervento ma dovrebbero concludersi in anticipo.

"Ho fatto un sopralluogo oggi (ieri.ndr) nella galleria e stanno andando avanti spediti. Ho ipotizzato di lasciare un percorso pedonale il sabato e la domenica ma al momento è pericoloso perché stanno lavorando sui lamierati - ha spiegato il Sindaco Maurizio Garbarini - Per adesso non è possibile e non si possono trovare soluzioni alternative".

"I fruitori mi dispiace ma dovranno attendere. Ritengo che chi vuole andare a Celle deve prendere l'autobus e scendere alla prima fermata ed è vero che è un costo ma al momento è l'unica ipotesi - continua il primo cittadino ricordando proprio il divieto di passaggio nella galleria Capotorre - Penso che in un mese e mezzo porteremo a casa il risultato e finiranno i lavori".

La galleria è presente sull’ex tracciato ferroviario e nell’ultimo periodo erano emerse criticità di sicurezza legate alla staticità e alla funzionalità della struttura interna.

In particolare le opere in acciaio progettate negli anni 2007/2008 e realizzate a partire dal 2009, hanno infatti bisogno di interventi urgenti.

"La funzionalità principale delle opere sulle quali risulta necessario intervenire è, oltre a mantenere le stesse in assoluta efficienza, proteggere il transito pedonale della galleria da eventuali distacchi e cadute di materiale, nonché procedere alll'allontanamento dell'acqua di filtrazione dal percorso centrale di passaggio" veniva spiegato nella delibera della giunta albisolese.

A seguito di indagini tecniche era stato evidenziato che la messa in sicurezza della galleria è un "intervento necessario per prevenire rischi per la sicurezza degli utenti e per garantire la durabilità dell'infrastruttura".