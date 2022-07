Welcome to Liguria non piace a Enrique Balbontin, l'accusa a Giulia Musso: "Hai copiato i Pirati dei Caruggi'

Oltre ai 'senzamare' c'è un ligure che sicuramente non ha apprezzato 'Welcome to Liguria', il tormentone della comica Giulia Eleonora Musso che ha scritto un inno alla tipica accoglienza ligure che su Youtube ha già sfiorato le 100mila visualizzazioni . Il comico Enrique Balbontin, membro dei 'Pirati dei caruggi', protagonisti in passato di una serie di sketch che prendevano di mira proprio l'accoglienza riservata ai turisti, non ha risparmiato critiche alla collega.





Con un post su Facebook ha accusato Giulia Musso di essere “”, riprendendo un altro suo tormentone. “”, ha scritto Balbontin ironicamente.Il comico ha rincarato la dose con un video: “Ciao, sei ligure? - recita – Vorresti fare il comico ma non ti viene in mente un belino che faccia ridere? Ma non ce n'è di problemi, copia anche tu uno sketch dei 'Pirati dei Caruggi' ed evita così di andare a scrostare i cessi dell'Autogrill per il resto della tua vita, o almeno per qualche mese... forse. Ma bravaaaa”.Per ora la diretta interessata non ha replicato alle accuse del collega.