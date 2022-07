Loano, rapina a mano armata nella filiale della Crédit Agricole: fermati in due

Tentativo di rapina a mano armata presso la filiale della Crédit Agricole situata sulla via Aurelia a Loano dove poco prima dell'ora di pranzo, pare attorno alle ore 12, due uomini si sono introdotti nella filiale passando per l'ingresso principale sembrerebbe col volto travisato.

Dopo aver minacciato un dipendente della banca, i malviventi, sembra di giovane a quanto riferito, avrebbero cercato di impossessarsi del denaro contenuto nelle casse della filiale.

Il primo a intervenire sembrerebbe essere stato un carabiniere che in quel momento si trovava all'interno dell'edificio in abiti borghesi: non appena intuito la situazione di pericolo che si andava configurando, avrebbe chiesto rinforzi ai colleghi in servizio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno fermato i due, i quali non avrebbero opposto troppa resistenza, e avviato le indagini del caso.

