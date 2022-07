Acquisiva immobili con metodo mafioso: arrestato esponente di una nota famiglia calabrese

Nell'ambito della costante attività info-investigativa finalizzata alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della criminalità organizzata, nel pomeriggio di ieri, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Savona hanno tratto in arresto Pietro Fotia, cinquantenne originario della provincia di Reggio Calabria, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Genova.

L’uomo è accusato di turbata libertà degli incanti aggravata dal metodo mafioso.

Si tratta di una complessa attività d’indagine della Squadra Mobile savonese coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Genova: l'arrestato avrebbe influenzato l’esito di una procedura immobiliare, evocando l’acquisita fama criminale di appartenenza ad una “famiglia”, contigua alla ‘ndrangheta, sfruttando cosi la forza di intimidazione che ne deriva.

Le articolate attività di approfondimento, svolte tramite servizi di pedinamento e osservazione, hanno consentito di ricostruire il modus operandi dell’arrestato nell’aggiudicarsi gli immobili in questione prevaricando tutti i possibili concorrenti.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, le minacce volte ad escludere ogni possibilità di concorrenza dalle procedure pubbliche in parola venivano perpetrate fin dal momento delle visite dei potenziali offerenti, in particolare in uno degli immobili interessati dalla procedura di vendita all’asta erano stati preventivamente e surrettiziamente affissi articoli di giornale relativi a condanne, arresti e sequestri aventi come destinatari i membri della “famiglia” e locandine di un quotidiano che ne richiamavano le vicissitudini giudiziarie così da rendere ancor più esplicita la evocata contiguità all’organizzazione criminale.

L’indagato si adoperava infatti per incutere tra gli altri partecipanti alle procedure d’asta, il timore di subire conseguenze se non si fossero fatti da parte, fotografando i presenti in maniera plateale, inducendo in loro la convinzione di poter essere identificati e rintracciati. Ostentava poi apertamente il suo ruolo dominante all’interno della “famiglia” d’origine, circostanza che trovava peraltro conferma nelle ricerche su internet che le stesse vittime si premuravano di svolgere.

Particolarmente d’effetto risultava anche il profilo dell’impunità di cui il soggetto si vantava affermando di avere subito oltre 50 processi ma di essere sempre stato assolto, così da lasciare intendere la sua condizione di intangibilità rispetto alla magistratura.

Il metodo mafioso messo in atto consentiva di fare terra bruciata di tutti i possibili concorrenti influenzando l’andamento della procedura e garantendo a soggetti, persone fisiche e giuridiche riconducibili all’indagato, di aggiudicarsi in ultimo i beni immobili oggetto dell’asta.

Soddisfazione per l’operazione è stata espressa dal Questore, Alessandra Simone: "L'attenzione della Polizia di Stato di Savona è massima nel rilevare tutti i segnali delle infiltrazioni della ‘ndrangheta su questo territorio, appetibile perché economicamente fertile. Restituire questa provincia alla legalità e ad un’economia libera e trasparente è la nostra più urgente priorità".

La Questura evidenza che i provvedimenti adottati in questa fase non implicano la responsabilità dell'indagato sino al definitivo accertamento di colpevolezza che potrà avvenire solo con sentenza irrevocabile.