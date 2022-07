Tavolo tecnico sulle dipendenze presso il Ministero della Salute, Ilaria Caprioglio nominata coordinatrice dal Sottosegretario Costa

"Ieri si è insediato il tavolo tecnico sulle dipendenze presso il Ministero della Salute di cui lo scorso 8 giugno sono stata nominata coordinatrice con decreto del Sottosegretario di Stato Andrea Costa. Il tavolo tecnico ha durata di un anno a decorrere dalla data della riunione di insediamento con possibilità di rinnovo".

Cosi commenta Ilaria Caprioglio che aggiunge: "Sono onorata per questa nomina e ringrazio per la fiducia accordatami il Sottosegretario di Stato Andrea Costa. Le dipendenze sono al centro del disagio giovanile, di cui mi occupo da decenni, e mai come durante la pandemia tale grave problema si è acuito: accolgo, quindi, con grande senso di responsabilità questo nuovo impegno presso il Ministero della Salute".

"Sensibilizzazione e prevenzione, riconoscimento e interventi precoci saranno le linee guida del tavolo a cui partecipano alcune delle migliori eccellenze del nostro Paese" conclude la Caprioglio.