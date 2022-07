Il Prefetto di Savona incontra il Console della Repubblica Dominicana (FOTO)

Nella mattinata odierna il Prefetto Enrico Gullotti, ha ricevuto Nelson Carera Luna, Console Generale della Repubblica Dominicana a Genova. Nel contesto del cordiale incontro gli interlocutori hanno fatto ampio riferimento agli eccellenti rapporti di amicizia e cooperazione esistenti tra l’Italia e la Repubblica Dominicana, che si fondano sui forti legami stretti dai due Paesi e, sempre di più, consolidatisi nel corso della storia.

Il diplomatico ha inoltre dato notizia dell’imminente apertura di uno sportello consolare presso la sede dell’associazione USEI - APS ubicata in via Giacchero del capoluogo, con l’obiettivo di offrire, in modo più immediato e diretto, una serie di servizi di interesse agli oltre centottanta connazionali residenti nella provincia.

Il Prefetto ha espresso vivo apprezzamento per l’importante iniziativa che può anche favorire un ulteriore innalzamento del già ottimo livello d’integrazione della laboriosa comunità dominicana presente nel savonese, assicurando l’attenzione del proprio Ufficio ad eventuali future esigenze che il Consolato abbia a prospettare.