Albisola, riqualificazione del centro storico di Luceto: il comune richiede un finanziamento regionale di 200mila euro

200mila euro per un intervento di riqualificazione del centro storico della frazione di Luceto nell'area circostante la Chiesa della Madonna del Carmine.

La giunta del comune di Albisola Superiore con una delibera ha approvato in linea tecnica lo studio di fattibilità tecnico-economica per sistemare l'area che insiste su Via della Chiappa, Vico del Carmine, Via dei Partigiani e Vico dell’Aia e che presenta una pavimentazione indifferenziata in asfalto particolarmente degradata.

"Tale situazione crea evidente perdita di qualità del contesto urbano determina anche un degrado fisico e visivo del costruito determinando una percezione di assoluto squilibrio tra la potenzialità del sito e l’impressione empatica che ne deriva" viene spiegato nella delibera di giunta.

E' intenzione quindi dell’amministrazione comunale intervenire nella località in quanto nella zona è presente l’antica chiesa della Madonna del Carmine edificata nel XVIII secolo e simbolo del Centro storico di Luceto, assieme all’antico campanile con facciata pittorica, inserti in materiali di cotto e cupola ribassata con copertura in tegole di ceramica.

Per procedere all’esecuzione dell'intervento di riqualificazione è intenzione del comune procedere all’approvazione del progetto per poter presentare domanda di finanziamento a valere sul programma regionale di rigenerazione urbana che prevede un contributo massimo ammissibile per i Comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti pari 200mila euro.

Il comune inoltre aveva già approvato il progetto per richiedere i finanziamenti per una nuova pista di Pump Track a Luceto nei giardini "ex fontana". Il comune ha infatti l'intenzione di promuoverla per dotare la comunità di un ulteriore spazio per l'attività sportiva all'aperto in un'area già dedicata allo sport e dove è inoltre presente il circolo ricreativo culturale della frazione.

Gli abitanti di Luceto da tempo chiedono che venga realizzato un marciapiede tra Superiore e la stessa località albisolese. Due anni fa sul tema era stata approvata una mozione della minoranza.