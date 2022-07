Finale, concerto: le atmosfere sensuali e misteriose del Tango in piazza San Giovanni

Finale come Buenos Aires domenica 31 luglio alle 21.30, quando le note passionali del Tango si diffonderanno in piazza San Giovanni, dove si terrà il concerto a cura dell’Accademia Musicale del Finale aps.

Un concerto che si presenta come un viaggio. Un percorso musicale che parte dalle atmosfere sensuali e misteriose di Buenos Aires, appunto, per poi aprirsi a sperimentazioni e rivisitazioni in chiave Jazz, con un repertorio che spazia principalmente tra brani di Astor Piazzolla, Richard Galliano, Paolo Fresu e Gato Barbieri.

A proporlo è un quartetto formato dai maestri Dino Cerruti al contrabbasso, Daniele De Marchi alla fisarmonica, Anna Soboleva al pianoforte e Fabio Tessiore al sax, che cura anche la direzione artistica.

Oblivion, Libertango, Tango pour Claude, ma anche brani tratti dalla colonna sonora di Ultimo tango a Parigi e Mare Nostrum; questi alcuni dei titoli del repertorio proposto per un concerto che non potrà non lasciare al pubblico una gran voglia di abbandonarsi al tango.

“I brani sono arrangiati apposta per questa inedita formazione – spiega il Maestro Tessiore -, dove le voci degli strumenti si intersecano e si sovrappongono creando atmosfere tanghere molto particolari”.

Il concerto è a ingresso libero.