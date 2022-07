Il 1° agosto anteprima dell'Albenga Jazz Festival con la musica del maestro Verrando

ll 1° agosto, alle ore 21,15, vi sarà l'anteprima del Albenga Jazz Festival 2022 - X Edizione, nella Cattedrale di San Michele ad Albenga. Il Maestro Andrea Verrando terrà un concerto di musica all'organo Serassi della Cattedrale, dal titolo "Lo stile improvvisativo sull'organo Serassi".

L'evento, ad ingresso gratuito, è organizzato in collaborazione con l'associazione Vallinmusica e con il Festivalcontrario. Il Maestro Andrea Verrando, nato a Sanremo nel 1981, è organista titolare della Cappella Musicale della Diocesi di Ventimiglia – Sanremo. Dal 2008 è organista del grande organo Carrara della Cattedrale di Ventimiglia del quale ricopre la carica di organista titolare dal 2021. E’ docente della classe di organo liturgico della Scuola Diocesana di Musica Sacra della Diocesi di Ventimiglia – Sanremo.

Eseguirà, tra gli altri, brani di J. S. Bach, Frescobaldi, Pasquini, con momenti di improvvisazione musicale. Per l'Associazione "Le Rapalline in Jazz APS", che organizza il Festival con il patrocinio del Comune di Albenga, questo concerto in anteprima ha anche un duplice scopo: valorizzare l'organo Serassi della Cattedrale di Albenga; ricordare che l'improvvisazione è un elemento che non è caratteristico solamente della musica Jazz.