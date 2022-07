Loano, prosegue con "La bella e la bestia" il "Cinema in spiaggia" ai Bagni Lampara

Nuovo appuntamento, a Loano, con il “Cinema in spiaggia”, l'iniziativa varata dall'assessorato a turismo, cultura e sport del comune in collaborazione con il Consorzio Obiettivo Turismo e Diesis. Tutti i mercoledì di luglio e agosto i Bagni Lampara di Loano si trasformeranno in una vera e propria sala cinematografica in cui verranno proiettati i migliori film per bambini e famiglie.

Il cartellone prevede per mercoledì 3 agosto “La bella e la bestia – Il film”. Seguiranno: mercoledì 10 agosto “Coco”; mercoledì 17 agosto “Megamind”; mercoledì 24 agosto “Minuscole 2”; mercoledì 31 agosto “Alla ricerca di Dory”. Gli spettacoli sono ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Le proiezioni inizieranno sempre alle 21.30 ma è necessario presentarsi entro le 21.15 e rispettare le norme anticovid vigenti. I minori dovranno essere accompagnati da un genitore.

In caso di pioggia lo spettacolo non si svolgerà. Il programma potrebbe subire variazioni. Per informazioni è possibile contattare l'ufficio Iat al numero 019.677827.