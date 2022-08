Campeggio abusivo sulle spiagge di Savona, consigliere Santi: "L'amministrazione non ritiene opportuno emettere un'ordinanza?"

Tende nella zona della foce del torrente Lettimbro, sulla spiaggia delle Fornaci e al Prolungamento oltre alla presenza di camper nel parcheggio di Villa Plizzardi. Questi gli argomenti presenti nell'interpellanza che presenterà nel prossimo comunale il capogruppo della lista Toti per Savona Pietro Santi.

Al centro quindi il fenomeno del campeggio abusivo presente soprattutto nel fine settimana in alcune aree di Savona.

"Tutto ciò genera la presenza di numerosi rifiuti abbandonati sulla spiaggia con conseguenti condizioni igieniche e di decoro deprecabili - dice Santi nell'interpellanza - A questo si aggiunge la presenza di numerosi camper che stazionano per giorni presso il parcheggio di Villa Pizzardi".

"Quali iniziative intenda prendere l’Amministrazione Comunale al fine di contrastare tale fenomeno, se non ritenga utile emettere opportuna ordinanza come altri Comuni della nostra provincia hanno già fatto considerando l’avvicinarsi del ferragosto, periodo in cui la presenza di questi fenomeni è sicuramente maggiore" ha specificato il consigliere comunale.