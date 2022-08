Capo Noli, torna l'incubo semaforo. Da metà settembre cantiere per circa altri tre mesi sull'Aurelia. I sindaci: "Chiederemo un posticipo"

Dal 13 settembre, massimo una settimana dopo, tornerà sull'Aurelia, per un tratto di circa 600 metri, il semaforo di Capo Noli.

Durerà quindi due mesi o poco più la tregua dalle lunghe code concessa agli automobilisti, apprezzata in particolar modo dai pendolari, scattata lo scorso 14 luglio. Da settembre e per altri tre mesi circa tornerà il cantiere per la messa in sicurezza delle pareti al di sopra della carreggiata.

La questione è emersa durante l'ultimo incontro organizzato dalla Prefettura per discutere di viabilità, in vista dei prossimi due fine settimana che si prevedono da "bollino nero" sulle strade statali e sulle provinciali, durante il quale Anas ha palesato questa necessità.

"L'ente aveva sospeso i lavori su nostre pressioni proprio in vista della stagione estiva, sapevamo però che i lavori non erano stati conclusi da un lato della galleria in particolare" spiega il sindaco di Noli, Ambrogio Repetto.

Il quale prende atto della situazione con un rammarico: "Una soluzione c'era ed era quella del tunnel, un'opera di portata nazionale con un progetto pronto della Regione, per la quale mi spesi in prima persona. Si è scelto di prendere altre strade e ora dobbiamo essere consapevoli che ciclicamente possono riproporsi situazioni del genere" aggiunge Repetto.