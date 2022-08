Stella, mamma dona quattro mezzi alla Croce Verde di Albisola e Quarto dei Mille in memoria del figlio: il 6 agosto l'inaugurazione

Due ambulanze, un'automedica e un mezzo per trasporto disabili donati in memoria del figlio alla P.A. Croce Verde di Albisola ed alla P.A. Croce Verde di Quarto dei Mille. Eccezionale senso di riconoscenza nei confronti di due associazioni di volontariato della signora Maria Gina Pongibove di Stella San Bernardo, che ha voluto così ricordare la scomparsa del figlio Massimo Cambise prematuramente scomparso due anni fa per malattia.

L’inaugurazione dei tutti e quattro i mezzi si svolgerà sabato 6 agosto alle ore 17.30 presso la chiesa di Stella San Bernardo alla presenza del vescovo Vicario Mons. Lupi, delle autorità, dei volontari delle due associazioni e dei cittadini di Stella e con il patrocinio del comune di Stella

"Non ci sono parole, dicono i rappresentanti delle due Croci Verdi, Vilderio Vanz di Albisola e Andrea Martello di Quarto, per esprimere il profondo senso di gratitudine e la sensibilità dimostrata dalla mamma nei nostri confronti. Gesti come questi non solo permettono alle nostre realtà di avere sempre mezzi aggiornati ed efficienti per svolgere al meglio il nostro servizio, ma sono anche un concreto ringraziamento nei confronti dei volontari che quotidianamente operano in favore di chi necessita di assistenza socio sanitaria e quindi uno stimolo affinché altre persone si avvicinino a queste realtà per proseguire negli anni l’opera intrapresa tantissimi anni fa dai nostri soci fondatori (nel 1911 Quarto dei Mille e nel 1945 Albisola Superiore)".

Per espresso desiderio della mamma, dopo la santa messa e la benedizione dei mezzi, ci sarà per tutti un momento conviviale presso il circolo ricreativo ANSPI di Stella San Bernardo, che ha messo a disposizione i locali e lo spazio per un rinfresco organizzato da loro, da alcune persone del posto che si sono offerte di collaborare insieme ad alcuni volontari delle due Croci.