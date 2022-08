Ospedale, Cairo in Comune interroga il sindaco: "Il laboratorio analisi verrà trasformato in un semplice punto prelievi?"

Il gruppo di opposizione Cairo in Comune interroga il sindaco Paolo Lambertini in merito al futuro del laboratorio analisi dell'ospedale San Giuseppe.

"Ieri abbiamo depositato un'interrogazione al sindaco Lambertini per sapere se corrisponda al vero che il laboratorio analisi del nosocomio di Cairo verrà presto chiuso e trasformato in un semplice punto prelievi, come risulta da notizie da noi acquisite e come abbiamo più volte segnalato pubblicamente nei mesi scorsi", spiegano i consiglieri comunali Giorgia Ferrari e Silvano Nervi.

"Le delibere regionali, infatti, prevedono di realizzare una Casa di Comunità con un punto prelievi e non fanno alcun cenno ad un vero e proprio laboratorio analisi".

"Se così fosse sarebbe l'ennesima riduzione di servizi sanitari e l'ennesimo schiaffo alle esigenze della popolazione valbormidese" concludono dal gruppo Cairo in Comune.