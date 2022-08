Scritte no-vax contro i medici, l'Udc savonese: "La violenza non è mai metodo per risolvere le controversie"

"Venuti a conoscenza oggi dell'attacco da parte di ignoti che hanno deturpato la sede dell'Ordine dei medici di Savona con scritte no-vax e frasi deliranti che ci rifiutiamo di commentare in questa sede, esprimiamo solidarietà a tutti i medici di Savona e condanniamo ogni violenza che non è mai un metodo per risolvere eventuali controversie né metodo di lotta politica".

Così in una nota, dopo l'ultimo episodio avvenuto a Savona nei confronti di Omceo, la segreteria provinciale Udc Savona per bocca dei suoi portavoce Roberto Pizzorno e Rosario Merenda, oltre che del Dipartimento della Sanità del partito.