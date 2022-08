Aspettando la Coppa Italia, in casa Genoa ecco svelata la nuova divisa firmata Castore

Il tempo stava quasi per scadere, ma a poche ore dal via ufficiale alla stagione in casa Genoa ecco formalizzato l'accordo pluriennale col nuovo sponsor tecnico che vestirà, a partire dalla stagione '22/'23, Badelj e compagni.

Si tratta dell'azienda inglese Castore, fondata a Liverpool dai fratelli ex atleti Tom e Phil Beahon, entrata dall'anno scorso nel mondo del calcio vestendo Newcastle, Wolverhampton e Rangers e in fase di espansione "attraverso sinergie create con team di football, cricket, rugby e sport motoristici", si legge nel comunicato della società di Villa Rostan.

"Il nuovo sponsor tecnico provvede ai design su misura per le divise da gioco e ai capi di allenamento per le squadre maschili, femminili e giovanili, oltre a una gamma di proposte per la fan-base. La stagione in corso è pure la prima a vedere i nove volte campioni d’Italia sfoggiare il nuovo stemma societario" ricorda il club.

Spazio quindi a un design classico, nel rispetto della tradizione genoana pur con l'innovazione del logo: maglia coi classici quarti rossoblu, la scritta "Dall'inizio, per sempre" apposta al di sotto del colletto nella parte posteriore della divisa, e nuovi sponsor: Radio 105, MSC Crociere e LeasePlan. Portofino Mare, invece, sarà il Glamour Shorts Sponsor posizionato sui pantaloncini.

Pascal Lafitte, Head of Partnerships di Castore, spiega al sito della società: “Il Genoa CFC aggiunge grande valore al team Castore. Condividiamo l’ambizione di sviluppare un progetto importante, ben radicato nella nostra etica di riferimento 'Better Never Stops'. Siamo incredibilmente orgogliosi di annoverare il Genoa CFC nella nostra flotta e non vediamo l’ora di adoperarci per concorrere ai migliori successi sportivi”.

“È un grande piacere che Castore muova i primi passi nel calcio italiano con il Genoa - aggiunge invece il Ceo genoano, Andrés Blázquez - Castore è un marchio giovane, di successo e innovativo che si impegna a valorizzare il nostro grande patrimonio sportivo in modo contemporaneo ed elegante. E’ un brand che sta guadagnando ogni anno una visibilità sempre più marcata nel panorama internazionale, in un periodo in cui siamo alle prese con una svolta epocale nella nostra storia. Siamo determinati a iniziare questo viaggio con l’obiettivo di potenziare la crescita delle due realtà, ognuna con grandi aspettative per il futuro”.

Insomma, chi temeva di veder sfumare le nuove uniformi può dormire sonni tranquilli, e sarà accontentato già dalla prima uscita ufficiale davanti al pubblico amico. L'attesa ora è invece per la maglia da trasferta, di cui sono stati anticipati i pantaloncini, con la quale il Grifone dovrebbe fare il proprio esordio in campionato a Venezia.

Venezia società al quale sono legati gli ultimi rumors di mercato. I lagunari avrebbero chiesto Candela ai rossoblù: l'affare si potrebbe mandare in porto con un'intesa che porterebbe agli arancioneroverdi non solo il difensore lo scorso anno in prestito al Cesena, ma anche l'attaccante Charpentier (Favilli favorito nel ruolo di vice Coda chiuderebbe molto spazio all'ex Frosinone), in cambio sotto la Lanterna il diesse Ottolini vorrebbe portare il trequartista Aramu per dare a Blessin una coppia offensiva esperta e dalle indubbie qualità.