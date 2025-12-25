Piana Crixia piange Franco Marini, ex direttore dell’ufficio postale per 40 anni

La mattina di Natale ha portato con sé una notizia che ha gelato il cuore di Piana Crixia. In un giorno solitamente dedicato alle famiglie, ai sorrisi e agli abbracci, il paese si è svegliato apprendo della scomparsa di Franco Marini, figura simbolo della comunità. Aveva 78 anni.

Uomo discreto e generoso, Marini è stato per quasi quarant’anni direttore esemplare dell’ufficio postale del paese e, durante gli anni dell’amministrazione Bracco, anche vice sindaco. Un punto fermo per intere generazioni.

La notizia si è diffusa rapidamente, trasformando chat e social in un grande luogo di memoria e dolore condiviso. In tanti hanno voluto lasciare un pensiero, uno scatto, un ricordo. “Un pezzo di Piana se ne va”, scrive qualcuno. “Sempre gentile, sempre disponibile, non ti dimenticheremo”, aggiunge un altro. E ancora: “Grazie di aver messo a nostra disposizione gran parte della tua vita”, un messaggio che riassume bene l’affetto e la riconoscenza di un’intera comunità.

I funerali si terranno sabato 27 dicembre, alle ore 15, nella chiesa SS. Martiri di Piana Crixia. Il rosario invece, venerdì 26 dicembre, alle ore 20 nella suddetta parrocchia.