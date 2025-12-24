Albisola, entra nel club dei centenari Lola Naldini

100 anni e non sentirli. Questa mattina il Sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini ha portato gli auguri dell'amministrazione a Lola Naldini entrata nel club dei centenari.

"Come da consuetudine il Sindaco ha inteso portare direttamente ad domicilio della cittadina i propri auguri e questa, come altre volte in passato, è stata anche l'occasione per raccogliere dei frammenti di vita, di esperienze, di ricordi - spiega l'assessore Calogero Sprio - La signora Lola è una persona molto brillante e piacevole che nel corso di una piccola chiacchierata ha saputo ben rappresentare il proprio bel carattere ed il proprio spessore umano e culturale".

Alla visita del primo cittadino e dell'assessore erano presenti le vicine di casa ed amiche Marcella Bevini e Lidia Gravano, l'ultima delle quali si è adoperata per facilitare l'incontro.

La signora Lola, toscana di origine ma residente in Liguria dal 1950 e da moltissimo tempo ad Albisola, da giovane ha svolto molti mestieri diversi ma nel nostro territorio provinciale è conosciuta per aver gestito per molti anni il chiosco dei Natarella nel quartiere delle Fornaci a Savona.

"Oggi le sue giornate la vedono impegnata nella lettura che ha praticato in misura sempre importante nella sua vita anche per elevare il suo livello culturale considerata l'impossibilità di proseguire, come avrebbe voluto, gli studi; ma un'altra parte importante del suo quotidiano lo trascorre con le sue vicine che le fanno molta compagnia e le danno l'opportunità di tenere vivi, attraverso il racconto, i ricordi di tante esperienze vissute fra cui i viaggi che ha fatto col marito dal momento che sono andati in pensione - ha continuato Sprio - La signora Lola riesce ancora a svolgere prevalentemente in modo autonomo le faccende domestiche ed è davvero un piacere veder raggiungere un'età così avanzata con tali condizioni di salute e di qualità di vita. Ancora auguri alla signora Lola dal Sindaco e da tutta l'Amministrazione Comunale".