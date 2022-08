Code sulla Torino-Savona all'altezza di Fossano per ovini nei pressi della carreggiata autostradale

Code sulla A6 Torino-Savona in direzione Torino, all'altezza dello svincolo per Fossano sul viadotto Generale Franco Romano. Sul posto, dalle ore 18 di oggi, domenica 7 agosto, hanno operanto le ambulanze veterinarie per soccorrere una mandria di una decina di capre a lato della carreggiata autostradale. Gli animali non erano trasportati da un mezzo pesante, ma da stamattina erano presenti in nella zona che costeggia l'A6. Sette di dieci ovini sono stati tratti in salvo dai soccorritori.

La gestione della viabilità e del traffico è stata affidata a tre pattuglie della polizia stradale di Mondovì e al personale autostradale. In loco anche un auto-gru specializzata per mettere in salvo gli animali.

L'intervento si è chiuso dopo circa un'ora e la circolazione stradale ha ripreso regolarmente.