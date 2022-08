Meteo, arriva un sostanziale calo termico ma anche qualche diffuso temporale: il bollettino dall'8 al 14 agosto

Già i temporali del week end hanno ridimensionato l’escursione della colonnina di mercurio, su valori ancora estivi più accettabili. Da metà della settimana che va dall'8 al 14 agosto poi ci penseranno infiltrazioni di aria di marca orientale a rendere ancora più vivibile le giornate, almeno sino prossimo fine settimana quando sarà previsto un nuovo aumento della temperatura ma senza una canicola fastidiosa.

Al Nord Ovest quindi avremo, da oggi 8 agosto e fino a mercoledì 10, cielo da poco a irregolarmente nuvoloso per annuvolamenti generalmente cumuliformi, in intensificazione pomeridiana. Qualche temporale pomeridiano a ridosso dei rilievi oggi e domani. Temporali serali previsti dopodomani su basso Piemonte, ad iniziare dalle zone nei pressi dei rilievi. Temperature in calo con valori massimi e minimi in pianura tra 24 e 29 °C, minime tra 17 e 19 °C, mentre al mare valori massimi in calo tra 25 e 33 °C e minime tra 21 e 24°C. Venti deboli su Piemonte da Nord Est, moderati da Nord-Ovest al mare, salvo colpi di vento nelle celle temporalesche.

Da giovedì 11 agosto annuvolamenti irregolari, con possibile peggioramento esteso a tutto il Nord Ovest il pomeriggio. Week-end tempo variabile con aumento termico con massime oltre i 30°C.

Meteo Green

Cuneo

Savona

Previsioni stagionali