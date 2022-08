Salvano due bambini e il papà in mare: ad Albissola tempestivi i cani eroi Yuma e Max

Era stato ripreso il servizio dopo un anno di stop, lo scorso 10 luglio e in meno di un mese l'attività ha dato ai suoi frutti grazie ad un intervento più che tempestivo.

Ad Albissola Marina nella spiaggia libera alle spalle del Monumento al Leoncillo, i cani Yuma e Max, due golden retriever, della Societa Italiana Cani di Salvataggio (Sics) in servizio con i loro accompagnatori grazie al protocollo siglato con l'amministrazione albissolese, hanno infatti salvato in mare un papà e due bambini.

Erano in difficoltà a causa della tramontana e non sapevano nuotare e i piccoli erano senza i braccioli attaccati a due tavolette, allora i due amici a quattro zampe hanno svolto più che egregiamente il loro compito portandoli a riva e mettendoli così in salvo.

"Massimo orgoglio per quello che è successo, è il secondo anno che abbiamo questa collaborazione. Sono grandi professionisti che ci consentono di vigilare la spiaggia ed è necessario perchè rientra nel progetto di migliorare l'acccessibilità e la sorveglianza. Hanno fatto un intervento risolutivo e troveremo il modo di dargli un giusto riconoscimento" ha detto il sindaco Gianluca Nasuti.

"Ero lì, è successo ieri pomeriggio intorno alle 15.30, immediatamente sono partiti, subito se ne sono resi conto, nel frattempo sono arrivati i soccorritori (Davide Barbieri con Yuma e Gino Pregliasco con Max) che hanno preso i bambini e i cani li hanno trascinati a riva. È stato eclatante perche hanno salvato tre persone con una rapidità impressionante" ha detto il consigliere comunale Roberto Bragantini che ha portato avanti il progetto con la collega consigliere Annamaria Pomarici.

"Stavano per fortuna tutti bene, solo spaventati, è stata una normale amministrazione, noi siamo apposta lì e ci alleniamo tutto l'anno per questo tipo di salvataggi" ha detto Costantino Laurenzano, presidente della Scuola Cani.

Due unità cinofile sono presenti la domenica mattino dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 in tutte le domenica di luglio e agosto, compreso Ferragosto.