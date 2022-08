Assemblea soci Tpl, confermato l'attuale cda: verrà nominato un direttore generale esterno

Conferma dell'attuale cda di Tpl fino all'approvazione del bilancio 2022 e nomina di un nuovo direttore generale esterno. Queste le decisioni che sono state prese praticamente all'unanimità questa mattina nell'assemblea dei soci del trasporto pubblico locale savonese presieduta dal presidente della Provincia Pierangelo Olivieri.

Saranno confermati quindi per circa 7-8 mesi l'attuale presidente Simona Sacone e i consiglieri Franco Orsi (levante), Agnese Bellini (Val Bormida) e Paolo Golzio (GTT).

"Abbiamo deliberato all'unanimità la conferma del cda uscente fino all'approvazione del bilancio 2022 con mandato specifico di nominare un direttore generale esterno e dando incarico alla presidente per operare per riportare in serenità i rapporti interni alla società" ha detto il sindaco di Savona Marco Russo.

"L'azienda deve completare il percorso dell'affidamento in house, dobbiamo però nel contempo prepararla ad affrontare le sfide future e per questo è necessaria la nomina di un direttore generale esterno" ha continuato il primo cittadino savonese, con l'attuale direttore Giovanni Ferrari Barusso che dovrebbe trovare un'altra collocazione nel cda.

Il nuovo direttore esterno invece dovrà essere nominato tramite concorso.

"Il nostro obiettivo sono i contenuti, abbiamo le procedure attive contro gli enti e conta il merito delle cose, se la politica li ha confermati e se trovano un accordo sui contenuti non è una pregiudiziale. Si auspica che diano un indirizzo a questi amministratori per trovare soluzioni condivise e non speculative sui lavoratori" ha spiegato il rappresentante dell'rsu aziendale Giovanni Battista Sirombra.

"Ci auspicavamo un cambio di marcia vista la situazione dei mezzi, post pandemica, di un'azienda che sta navigando a vista - ha specificato di Massimo Nari, Filt Cgil - pensavamo che gli amministratori fossero più attenti vista la vertenza. Vedremo cosa farà questo cda. Siamo delusi perchè non vivono i sindaci la realtà, dopo tutti gli scioperi, i disservizi, vuol dire che manca qualcosa. Sicuramente avremo un autunno caldo".

"Oggi si è compiuto un altro passaggio molto importante nel percorso di consolidamento della Nostra Tpl Linea Srl con il rinnovo del cda, dopo la trattazione di queste settimane con il comune di Savona e non solo, si è definito congiuntamente di rinnovare allo stato l'attuale Consiglio di Amministrazione per dare continuità al lavoro in corso con uno specifico mandato però ad individuare, con adeguata procedura, un direttore generale esterno al Consiglio di Amministrazione stesso e per svolgere tutti gli adempimenti necessari al completamento del procedimento di affidamento in-house in sinergia con la provincia e con tutti gli enti soci" ha commentato il presidente della provincia Pierangelo Olivieri.

"È stata una valutazione svolta tenendo conto di tutti gli elementi sul tavolo e in particolare quello appunto di valorizzare il lavoro svolto e la conoscenza degli elementi che l'attuale cda ovviamente ha rispetto a soluzioni diverse e a quello che sarà un lavoro che continuerà insieme a tutti i soci a partire dal comune di Savona lavorando fin d'ora, parallelamente al completamento della detta procedura di affidamento in-house, a quanto di opportuno e necessario per proseguire nel consolidamento della nostra società di trasporto pubblico successivamente alla formalizzazione dell'affidamento stesso", conclude Olivieri.

In mattinata era presente un presidio davanti all'azienda di Cub, Cgil, Faisa e Sial Cobas.