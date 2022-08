A10, incidente tra Savona e Celle: due feriti, traffico in tilt

Incidente stradale lungo l'autostrada A10 Genova-Savona. Il sinistro si è verificato nel tratto compreso tra Savona e Celle Ligure in direzione Genova.

Autostrade per l'Italia, gestore della tratta, segnala disagi al traffico con code per 7 chilometri. L'allarme è stato lanciato poco dopo le ore 17: sul posto sono intervenuti i militi della Croce Oro Mare di Albissola che hanno trasportato due persone in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona.

Tre i mezzi incidentati (un furgoncino daily e due auto): sul posto è intervenuta la Polizia Stradale.