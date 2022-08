Accende un fuoco in una casa abbandonata, le fiamme si propagano all'esterno bruciando piante e arbusti: denunciato 49enne ad Albenga

I carabinieri della stazione di Albenga, nel corso della nottata di ieri, sono intervenuti in viale Pontelungo inferiore a causa di un incendio, che si è propagato dall'interno di una casa abbandonata all'esterno, interessando piante e arbusti di un vicino campo non coltivato.

L'extracomunitario, inseguito e subito bloccato dai militari, è stato poi accompagnato in caserma dove si è giustificato asserendo di non essere riuscito a controllare il fuoco che avrebbe poi cercato di spegnere.

Per i fatti occorsi, che allo stato non sono da collegarsi agli incendi avvenuti nel territorio albenganese, è stato deferito alla procura di Savona per incendio colposo.