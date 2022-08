Varazze, incendio boschivo in località Alpicella: mobilitato nuovamente l'elicottero

E' stato nuovamente attivato l'elicottero regionale per fronteggiare l'incendio boschivo divampato nella giornata di ieri a Varazze, in località Alpicella.

Nella notte non ci sono state criticità particolari. Le persone evacuate in via precauzionale, pare una decina, hanno avuto l'autorizzazione a rientrare nelle loro abitazioni.

Le fiamme hanno interessato la zona di via Belvedere, tra la cappelletta di Sant'Anna e via Ceresa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i volontari Aib. La situazione è sotto controllo.