Incendio nell’albenganese, Toti elogia le forze intervenute: “Tutti hanno svolto uno straordinario lavoro”

Mentre nell’entroterra di Albenga proseguono gli interventi di bonifica sui territori devastati dall’incendio divampato nel pomeriggio di sabato 6 agosto, oltre 400 ettari di macchia verde, bruciando boschi, uliveti, vigneti e pare alcune coltivazioni, il presidente Giovanni Toti esprime parole di elogio per le forze impiegate nella gestione dell’emergenza: “Ci stiamo muovendo con l’assessore Giampedrone per stimare i danni subiti dal nostro territorio. Per il momento si sta ancora lavorando per la messa in sicurezza definitiva di quell’area. Ringrazio il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, i volontari, i Vigili del fuoco, tutti. Hanno svolto uno straordinario lavoro. Basti pensare che in tutto questo disastro, sono un paio gli appartamenti danneggiati in modo sensibile. Il resto del patrimonio abitativo è andato salvo grazie anche al lavoro delle nostre squadre”.

E promette: “Cercheremo di aiutare chi ci ha rimesso di più in tutti i modi che la legge ci consente”.