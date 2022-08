Giovane perde il controllo dell'auto e carambola contro il guardrail. Paura sulla A6 ma nessun ferito grave

Attimi di paura che fortunatamente non hanno avuto alcun grave esito questo pomeriggio, intorno alle 15.30, sull'autostrada A6 Torino-Savona tra Millesimo e Ceva, all'altezza di Roccavignale, dove la conducente di un'automobile ha perso il controllo della stessa andando a carambolare contro il guardrail.

Fortunatamente l'autista, una ragazza ventenne, non ha riportato gravi conseguenze ed è stata trasportata in codice giallo dai militi della Croce Rossa di Millesimo all'ospedale San Paolo di Savona per verificare i traumi riportati.

Sul posto anche i Vigili del fuoco, allertati precauzionalmente, e il personale dell'autostrada dove si sono segnalati code e rallentamenti in direzione Piemonte per permettere i soccorsi e il ripristino della viabilità in piena sicurezza.