Savona, il quartiere di Zinola in lutto: addio a Maria Antonietta Maran

La comunità zinolese è in lutto per la perdita, all'età di 67 anni, di Maria Antonietta Maran. Molto conosciuta in città, "Etta" per i tanti amici che oggi ne piangono la scomparsa, è mancata all'hospice Rossello.

Nel maggio 2021 l'addio al marito Marcello Pitzalis, impresario edile molto conosciuto nel comprensorio locale, spentosi dopo aver combattuto contro il covid (leggi QUI).

In queste ore sono diverse le testimonianze che si susseguono sui social network ma non solo: "Compagna di scuola e amica, oggi il mondo è più vuoto, ricorderemo sempre la tua dolcezza: ciao Etta" scrive un amico.

I funerali si svolgeranno giovedì 11 agosto, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di Zinola.

Maria Antonietta Maran lascia i figli Denis, Elisabetta ed Erika; la nuora Maria Josè; i generi Guido e Marco; i nipoti Paolo, Gabriele, Alice, Diego e Gioele; i fratelli Fabio e Luisa.