Regione, 130 mila euro per sostenere le aziende zootecniche liguri

"La Giunta regionale ha approvato la concessione di 130 mila euro di finanziamenti per l’annualità 2022 a favore degli allevatori liguri. Il soggetto beneficiario e responsabile del programma è l’associazione regionale Allevatori del Piemonte che svolge attività in Liguria per l’attuazione di iniziative zootecniche. Sono 135 le aziende liguri che beneficiano della misura".

Cosi commenta Angelo Vaccarezza, consigliere regionale di "Cambiamo!" che aggiunge: "Un sostegno che viene fornito su diversi aspetti, dai servizi sulle tecniche di produzione o di gestione dei prodotti zootecnici e dei lori derivati sino alle consulenze per gli allevatori e le azioni promozionali. Tra gli aspetti più rilevanti i servizi sull’ammodernamento dell’azienda zootecnica, lo sviluppo delle filiere corte, la diversificazione del prodotto per conseguire premialità sul mercato e la gestione dei rifiuti aziendali".

"Le aziende zootecniche svolgono un grandissimo ruolo sul territorio, infatti rappresentano il principale comparto dell'agricoltura nazionale e, per questo motivo, Regione Liguria ha deciso di continuare a supportarle. Ulteriori informazioni saranno disponibili sul sito www.agriligurianet.it", conclude Vaccarezza.