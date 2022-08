Lenza da pesca tesa sulla via Aurelia ad Alassio: individuati i responsabili, sono due minorenni

Il centauro, un giovane di 27 anni originario di Diano Castello (IM), era incappato, in sella al proprio scooter, in una lenza tesa da un lato all'altro della via Aurelia procurandosi una ferita al collo.

Gli indagati per il reato di tentate lesioni con strumenti atti ad offendere e percosse, in concorso tra loro, sono giovani di 16 e 17 anni originari rispettivamente di Milano e della provincia di Torino che, in attesa dell'autobus che li riportasse a casa dopo una serata trascorsa ad Alassio, hanno dapprima spostato una bicicletta per poi legarci una lenza da pesca trovata nel bauletto di un ciclomotore in sosta dalla parte opposta dell'Aurelia.