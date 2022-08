Valori di inquinanti oltre al limite: scatta il divieto di balneazione tra la Baia dei Saraceni e il Malpasso

Niente più bagno per il momento a Varigotti nel tratto di mare tra la Baia dei Saraceni e il confine con Noli, quindi anche alla spiaggia del Malpasso.

Lo ha stabilito un'ordinanza emessa dal sindaco di Finale, Ugo Frascherelli, in base al rilevamento effettuato da Arpal lo scorso 9 agosto che ha visto un valore non conforme alla balneazione in riferimento al parametro enterococchi intestinali (valore rilevato 550 MPN/100 ml, con un limite 200 UFC/100 ml).

Immediati sono scattati i controlli da parte del Consorzio di Depurazione delle Acque Savonesi per verificare che non vi fossero danni agli scarichi delle fogne, che non sono risultati esservi. L'ipotesi più probabile resta quindi quella di uno scarico dlnon conforme dei reflui da parte di un'imbarcazione.

L'agenzia ligure dell'ambiente nelle scorse ore ha già effettuato nuovi prelievi e nelle prossime ore potrebbero già arrivare i risultati, imprescindibili per la revoca dell'ordinanza.