Ferragosto in Riviera in sicurezza: ecco i suggerimenti della Capitaneria di Porto di Savona per gli utenti del mare

In vista del prossimo fine settimana di Ferragosto, che vedrà i litorali del compartimento marittimo di Savona sottoposti ad una forte pressione da parte di tutti gli utenti del mare, quali bagnanti, diportisti, subacquei, pescatori sportivi e altri, la Capitaneria di Porto di Savona ha diffuso una nota con suggerimenti sui buoni comportamenti da adottare per trascorrere giornate in sicurezza.

Per evitare la maggior parte degli incidenti, purtroppo a volte fatali, è sufficiente infatti osservare alcune norme di buonsenso conosciute dalla maggior parte degli amanti del mare, ma che è bene ogni tanto ricordare.

I conducenti delle unità da diporto hanno il dovere di assicurarsi, prima di lasciare il porto, dell’efficienza del mezzo e del possesso delle dotazioni di sicurezza. Devono inoltre prendere visione delle ordinanze e degli eventuali avvisi ai naviganti trasmessi dalle stazioni radio costiere riguardanti le zone di mare che attraversano.

I conducenti delle unità da diporto sono responsabili della condotta in sicurezza del mezzo e devono sempre mantenere una velocità tale da poter evitare il pericolo di collisione con altre unità.

Non è consentito per nessuna ragione attraversare con imbarcazioni a motore e/o vela le aree riservate alla balneazione.

Bagnarsi e nuotare esclusivamente nelle aree opportunamente riservate alla balneazione. Qualora si volesse nuotare oltre tali limiti occorre segnalarsi con apposito pallone dello stesso tipo di quelli usati dai subacquei.

I pescatori subacquei, qualora dovessero attraversare le aree riservate ai bagnanti dovranno farlo con il fucile scarico.

Non è consentito esercitare la pesca sportiva con attrezzi quali canna o lenza in presenza di altri bagnanti.

Non è consentito rilasciare in mare o nelle spiagge rifiuti di qualsiasi genere.

Informarsi sempre dei limiti relativi alla balneazione e alla navigazione vigenti nelle aree marine protette.

Non è consentito asportare sabbia, sassi o altro materiale dalla spiaggia.

Mantenere sia in spiaggia che in mare un comportamento responsabile e rispettoso della quiete e dell’incolumità degli altri utenti del mare.

Per ogni segnalazione o emergenza in mare è attivo il numero gratuito 1530.