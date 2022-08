"L’acqua è un bene prezioso! Non sprechiamola", in arrivo un cartello sulle spiagge di Albenga

“L’acqua è un bene prezioso! Non sprechiamola” questo il contenuto del cartello che sarà posizionato nelle prossime ore in tutte le spiagge libere di Albenga.

La frase, tradotta in diverse lingue, mira a sensibilizzare cittadini e turisti ad un corretto uso dell’acqua pubblica data la situazione di emergenza idrica che sta vivendo tutto il nostro comprensorio.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Fortunatamente Albenga non è ancora in stato di piena emergenza come altri comuni del nostro comprensorio, ma il livello di attenzione su questo tema è altissimo. Abbiamo deciso di non togliere un servizio come la doccia pubblica dalle nostre spiagge, ma di sensibilizzare gli utenti ad un uso responsabile della stessa”.