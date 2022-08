Loano, esce di strada per schivare moto in corsa: attimi di paura per un anziano in Panda

Dramma sfiorato questo pomeriggio a Loano per un incidente stradale sulla strada per Verzi che ha visto coinvolti un’auto andata fuori strada e una moto che procedeva a velocità molto alta.

Intorno alle 14.40 un uomo alla guida di una Fiat Panda modello vecchio stava salendo verso monte, percorrendo la strada che porta a Verzi, che risulta piuttosto stretta. Quando vede procedere in senso inverso e a velocità molto sostenuta una moto che non accenna né a decelerare né ad accostarsi, per schivarla si butta di lato, andando così fuori dalla strada sprovvista di protezione. Fortunatamente la caduta dell’auto è stata arrestata da uno spesso palo della luce in cemento, che ha evitato il peggio. Infatti, l’auto avrebbe potuto precipitare nelle fasce che portano al fiume.

Immediato l’intervento dei passanti che hanno soccorso l’uomo e lanciato immediatamente l’allarme alla Polizia locale di Loano. Grazie all’aiuto dei passanti e di un furgone da consegne, è stato possibile trainare la Panda e rimetterla in carreggiata. L’uomo alla guida dell’auto fortunatamente è rimasto illeso, anche se molto spaventato.

Al momento gli agenti presso il comando della Polizia locale stanno vagliando le immagini delle telecamere della zona per cercare di risalire al motociclista, che non ha arrestato la sua corsa nemmeno in seguito all’incidente che ha causato.