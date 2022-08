Soccorsi mobilitati attorno alle ore 5.30 ad Alassio in via Partigiani. L'allarme è stato lanciato per uno scontro tra un motorino e un'automobile.

Sul posto sono intervenuti i sanitari e le forze dell'ordine per i rilievi del caso.

Il conducente della due ruote, pare un ragazzino, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.