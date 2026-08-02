Sassello, riprende l'incendio in località Chiappuzzo: intervento dei vigili del fuoco, protezione civile e l'elicottero (FOTO)

AGGIORNAMENTO ORE 15.00: L'incendio è sotto controllo e circoscritto, scatta la fase di bonifica

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Ha ripreso ad ardere a Sassello l'incendio che si era verificato lo scorso 22 luglio in località Chiappuzzo.

Le fiamme quel giorno si erano propagate rapidamente avvicinandosi alla zona boschiva circostante poi dopo gli interventi dei vigili del fuoco e diverse squadre della protezione civile era stato spento e l'area bonificata.

Però nella mattinata di oggi le fiamme hanno ripreso consistenza portando i pompieri di Sassello e Varazze e i volontari Aib varazzini e di Albisola a ritornare all'azione.

Sul posto sta effettuando diversi lanci anche l'elicottero.