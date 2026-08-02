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Cronaca | 02 agosto 2026, 12:00

Cosseria piange Francesco Raimondo, ex postino del paese

Aveva 84 anni. Lunedì alle ore 16 i funerali nella chiesa dell'Immacolata Concezione di Maria

Cosseria piange Francesco Raimondo, ex postino del paese

Cosseria dice addio a Francesco Raimondo, per tutti "Cesco", scomparso all'età di 84 anni dopo una lunga malattia. Classe 1941, apparteneva a una delle leve più numerose del paese ed era un volto conosciuto e stimato dalla comunità.

Negli anni Settanta e Ottanta è stato uno dei due storici postini di Cosseria, un lavoro svolto con dedizione e disponibilità, che lo ha reso un punto di riferimento per tante famiglie.

Parallelamente ha lavorato come cameriere nei ristoranti del paese, distinguendosi per professionalità, cortesia e serietà.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra quanti lo hanno conosciuto e apprezzato nel corso degli anni.

I funerali saranno celebrati lunedì 3 agosto alle 16 nella chiesa dell'Immacolata Concezione di Maria a Cosseria, mentre la veglia di preghiera è in programma domenica 2 agosto alle 20.30 nella stessa parrocchia.

Graziano De Valle

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