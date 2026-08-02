Maxi rissa ad Albenga, intervento dei carabinieri: un ferito in codice rosso (FOTO)

Una maxi rissa in centro ad Albenga.

E' lo scenario che si è verificato in pieno giorno nel comune ingauno tra Piazza del Popolo e Via dei Mille poco prima delle 14.00.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale, due ambulanze e l'automedica del 118. All'arrivo delle forze dell'ordine in tre avrebbero cercato di dileguarsi.

Un ferito è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Un altro in codice giallo dalla Croce Bianca di Villanova d'Albenga sempre nel nosocomio pietrese.

Il parabrezza di un'auto sarebbe stato danneggiato e via dei Mille sarebbe rimasta chiusa per un paio d'ore.

Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire l'accaduto.