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Cronaca | 02 agosto 2026, 14:30

Si tuffa in mare sotto la Grotta dei Falsari a Capo Noli e cade sugli scogli: una 21enne trasportata in elisoccorso (FOTO)

Sul posto il soccorso alpino, la Capitaneria, i vigili del fuoco, l'automedica del 118 e un'ambulanza

Una 21enne piemontese si è tuffata in mare in una zona rocciosa a Capo Noli ed è scattato l'intervento dei soccorritori.

E' stato lanciato l'allarme intorno all'una sotto la Grotta dei Falsari direttamente dal fidanzato della giovane che l'ha riportata a terra.

Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino speleologico Liguria, la Capitaneria di Porto, due squadre dei vigili del fuoco a terra e una in mare, l'automedica del 118 e un'ambulanza della Croce Bianca nolese.

Vista la zona impervia era stato allertato anche l'elisoccorso Grifo che ha recuperato la ferita, con un trauma alla schiena (è stata medicata e stabilizzata), in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Redazione

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