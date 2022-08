Stella, il comune punta a posizionare tre targhe in memoria dell'ex sindaco Pericle, l'ostetrica Pastorino e Don Peluffo

Non solo la statua che raffigura il Presidente più amato dagli italiani Sandro Pertini nei pressi della sua casa natale, ma Stella ha previsto anche di apporre tre targhe commemorative nelle aree pubbliche comunali.

La giunta comunale ha deliberato la proposta di apposizione in memoria di persone che, nei rispettivi ruoli, hanno operato per il bene della collettività.

Le proposte riguardano l'area parcheggio di località Contrada presente a raso della Sp32 nella frazione di San Bernardo, da intitolare in memoria dello storico sindaco dal 1970 al 1988 Andrea Pericle, all'anagrafe Giuseppe, nato a Stella nel 1920 e deceduto a Savona nel 2015, partecipò all'attivita amministrativa del comune, per più di trent'anni.

"Ricoprl la carica con preziosa e rara dedizione non venendo mai meno all'attenzione ed all'interesse della comunita stellese che rappresentava" viene spiegato nella delibera di giunta. Nella area giochi della località Rovieto Inferiore un'altra targa verrà intitolata in memoria dell'ostetrica condotta Maddalena Pastorino, nata a Masone nel 1891 e deceduta a Stella nel 1956.

"Insignita nel 1961 della medaglia d'oro alla memoria dal Comune di Stella, vuole essere ricordata per aver svolto con professionalita, sacrificio ed abnegazione l'esercizio delle sue funzioni di ostetrica nel Comune di Stella e nei paesi limitrofi per 35 anni dal 1921 al 1956" precisano.

Inoltre nell'area di sosta e pic-nic della frazione di San Martino presente a raso della SP22 Stella/Sanda/Celle Ligure che verrà intitolata in memoria del Sacerdote Don Giovanni Peluffo nato a Vado Ligure nel 1923 e deceduto a Stella nel 2010.

Peluffo è stato parroco della Parrocchia di Stella San Martino dal 1972 al 2010 ed è stato anche uno del soci fondatori del Comitato della Croce Rossa Italiana di Stella.

"Gia volontario della CRI a Varazze, nell'anno 1985 ha partecipato alla costituzione del presidio di Croce Rossa a Stella dove, per oltre un decennio, ha svolto attività di volontariato con spirito di sacrificio ed altruismo, portando aiuto e soccorso alla popolazione di Stella e del paesi limitrofi" concludono dalla giunta di Stella nella delibera.

Il via libera per l'apposizione dovrà arrivare dall'approvazione della Prefettura di Savona.

Per quanto riguarda l'opera dedicata a Pertini, a causa della concomitanza con il voto per le elezioni nazionali il 25 settembre, è stata rinviata a destinarsi l'inaugurazione che era stata prevista proprio in quel giorno a 126 anni dalla sua nascita.

L'opera è stata creata dall’artista Pietro Marchese che aveva deciso lo scorso anno di donare al comune una statua che ritrae Pertini e su suo suggerimento la procedura per fondere l'opera è stata realizzata nella Fonderia Artistica Versiliese a Pietrasanta, con i quali ha già collaborato in passato per la realizzazione del monumento dedicato ad Archimede e per la statua dedicata alla campionessa mondiale di apnea Rossana Maiorca.