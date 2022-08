Varazze ricorda Suntina Recagno con un messa nell'oratorio di N.S. Assunta

Lunedì 15 agosto, l’Oratorio di Nostra Signora Assunta di Varazze, officerà la Santa Messa delle ore 8:00 a suffragio della concittadina varazzina Assunta Recagno vedova Fazio, conosciuta da tutti come Suntina, scomparsa un mese fa, alla fine di una vita caratterizzata da un grande impegno sociale ed umanitario al servizio dei più deboli: malati, anziani e giovani in difficoltà secondo il principio che “fare volontariato è un dono troppo grande, è un arricchimento dello spirito”, come soleva dire.

In questo periodo moltissimi cittadini hanno testimoniato vicinanza al figlio Roby Fazio ed alla sua famiglia, ricordando quanto amore verso il prossimo e opere di assistenza abbiano caratterizzato il suo percorso di vita all’interno delle associazioni di volontariato.

Membro attivo dell’Unitalsi di Varazze-Celle, sino a ricoprire la carica di presidente, ha accompagnato molti concittadini sofferenti a Lourdes per oltre venticinque anni

Va anche ricordato il suo impegno nella suggestiva ed importante manifestazione religiosa itinerante organizzata dall’Unitalsi denominata “Peregrinatio Mariae” del 19.10.2007, che ha visto il passaggio della statua della Vergine Maria di Lourdes da Celle a Varazze, via mare, a bordo della barca di nostri pescatori, i “Persegà”, il cui ricordo è presente sul basamento della statua di Santa Caterina, posta sul molo di sottoflutto, all’ingresso del porto turistico Marina di Varazze;

l’assistenza agli anziani in qualità di membro dell’AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) di Varazze, la coinvolgeva in modo particolare e con i colleghi organizzava per i degenti della nostra R.S.A. intrattenimenti gioviali e gite fuori porta, nelle società frazionali come Cantalupo e Castagnabuona che li ospitavano a pranzo, per regalare un sorriso ai nostri “nonni”;

Così come dedicava particolare cura della Cappella di “S. Michele”, posta all’interno della “Casa del nonno”, dando l’opportunità ai degenti di ricevere l’Eucarestia.

Nella sua attività aveva la capacità di coinvolgere la cittadinanza, che partecipava attivamente con doni, presenza con musica e corali per trasmettere un senso di leggerezza alle persone anziane più sfortunate. Era una persona che amava vivere la collettività, ringraziava con un sorriso i ragazzi del “Granello” che le avevano regalato dei disegni, rimaneva senza voce dopo i canti alle prove del coro dell’Unitre, ed era felice per aver “figurato” un atto del corteo storico.

Sempre disponibile a mettersi a disposizione con generosità della “sua Varazze” che tanto amava.

Suntina, sorretta da una inattaccabile fede cristiana è stata moglie, madre e nonna esemplare e rimarrà nella memoria di tutta la cittadinanza, quale esempio di amore verso il prossimo, certi che continuerà la sua opera lassù, dove l’attendono i suoi cari ed i tanti che lei ha soccorso e amato.