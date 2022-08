Ferragosto, visita del Prefetto di Savona alle centrali operative delle Forze di polizia e dei Vigili del Fuoco

Nella mattinata odierna il Prefetto di Savona Enrico Gullotti, accompagnato dagli organi di vertice di ciascuna forza di polizia, ha effettuato una visita presso le centrali operative della Questura, del Comando provinciale dei Carabinieri e del Comando provinciale della Guardia di Finanza.

Nella circostanza, si è intrattenuto con gli addetti alle delicate attività di ricezione delle richieste di soccorso e di attivazione dei conseguenti interventi nell’ambito dei dispositivi di prevenzione generale e di vigilanza.

Questi ultimi, proprio in occasione della festività odierna, sono stati potenziati in linea con le indicazioni emerse dall’ultima riunione del Comitato provinciale dell’ordine e della sicurezza pubblica, grazie all’impiego di sessanta autopattuglie dell’Arma, ripartite nei vari quadranti nell’arco delle ventiquattro ore, e di equipaggi di rinforzo della P.S. che hanno operato, nella notte appena trascorsa, in aggiunta alle Volanti.

Nel corso dell’incontro, sono state anche illustrate al Prefetto le caratteristiche degli apparati di comunicazione e di geolocalizzazione in uso presso le predette centrali nonché le funzionalità dei sistemi di controllo tecnologico che vi sono attestati.

In prosieguo, il Prefetto ha raggiunto la sede della Capitaneria di porto ove è stato accolto dal Comandante Giulio Piroddi.

L’Ufficiale, dopo averlo informato delle più importanti attività svolte negli ultimi giorni dal proprio Comando, lo ha guidato in analoga visita presso la dipendente sala operativa, che sovraintende e coordina i servizi di vigilanza – potenziati anch’essi in concomitanza del Ferragosto – espletati dai mezzi navali del Corpo in raccordo con le pattuglie di militari che, a bordo di veicoli, sono pronti ad intervenire, da terra, in caso di necessità lungo l’intera linea costiera.

Successivamente, il Prefetto si è recato presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, dove è stato ricevuto dal Comandante, ing. Emanuele Gissi, che lo ha aggiornato sulla situazione dell’incendio boschivo che interessa, ancora, il comprensorio di Albenga e che è, al momento, considerato in fase regressiva nonché di quello sviluppatosi, nel pomeriggio di ieri, in territorio del comune di Cairo Montenotte, prontamente contenuto ed attualmente in corso di bonifica.

Anche, in questo caso, il Prefetto ha avuto l’opportunità di interloquire con il personale in servizio presso la sala operativa del predetto Comando, che è stata, tra l’altro, integrata per far fronte alle esigenze A.I.B. con l’impiego di un’ulteriore unità con specifici compiti di raccordo operativo con i Direttori delle Operazioni di Spegnimento dei due incendi di cui si è detto.

Il Prefetto ha voluto, nell’occasione, porgere in modo diretto gli auguri di buon Ferragosto a tutti coloro che sono impegnati a garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini, ringraziandoli per il fondamentale servizio che rendono quotidianamente alla collettività.